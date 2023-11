Turista arrastada por onda no mar do norte da Madeira

O corpo da turista lituana, de 63 anos, foi resgatado do mar no norte da Madeira por um helicóptero da Força Aérea.Uma mulher de 63 anos, de nacionalidade lituana, morreu esta tarde de domingo na zona das piscinas de Ponta Delgada, na ilha da Madeira. O corpo foi localizado e recolhido pelo helicóptero da Força Aérea, nas imediações do local onde caiu ao mar.

Segundo informação da Autoridade Marítima Nacional (AMN) foi “arrastada por uma onda” quando passeava na companhia do marido, num pontão junto às piscinas da freguesia de Ponta Delgada, no concelho de São Vicente, acrescentou o comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, à agência Lusa.

O alerta foi recebido pelas 13:48 de hoje, através do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, dando conta do “desaparecimento de uma mulher juntos às piscinas de Ponta Delgada”. Foram"iniciadas de imediato buscas pelos elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, do SANAS Madeira, assim como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira”, lê-se no comunicado da AMN. headtopics.com

O Ministério Público foi contactado e o corpo transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Funchal.A Proteção Civil contabilizou entre as 00:00 e as 11:00 deste domingo um total de 144 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental. O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja.

