Turismo em Portugal cresce a dois dígitos em fevereiro

Dados do INE mostram que o turismo em Portugal cresceu a dois dígitos em fevereiro, e acelerou face a janeiro, com Lisboa a concentrar um quarto do total de dormidas

Em janeiro os proveitos do turismo em Portugal tinham crescido 9,4% em termos homólogos, para 230,8 milhões de euros, de acordo com as estatísticas publicadas pelo INE. O destaque vai para Lisboa, que concentrou 24,3% do total de dormidas no país em fevereiro, com um aumento de 12,1% do lado dos hóspedes nacionais, e de 30,3% de estrangeiros. Também o Porto se evidenciou neste mês com um crescimento de 10,5% em dormidas.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, as dormidas nos alojamentos nacionais totalizaram 7,7 milhões, num crescimento de 3,3% face ao período homólogo do ano passado, mas que correspondeu a um aumento ainda mais expressivo, de 11,2%, nas receitas totais do sector. Neste início do ano, as dormidas dos estrangeiros subiram 2,7%, e as dos estrangeiros 7,4%, comparativamente com igual período em 2023.

Portugal Turismo Crescimento Fevereiro INE

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



expresso / 🏆 8. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dados sobre créditos ao consumo, transporte aéreo, turismo e produção na construção em PortugalO Banco de Portugal divulga dados sobre os novos contratos de crédito aos consumidores, enquanto o INE divulga informações sobre a atividade turística, o transporte aéreo e a produção na construção em fevereiro.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados da íris pela WorldcoinEmpresa já foi informada desta suspensão temporária, que decorre até que seja concluída a averiguação e emitida a decisão final sobre a matéria.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados da íris pela WorldcoinA medida deriva de 'largas dezenas de participações' de recolha de dados de menores. A suspensão, da qual a empresa já tem conhecimento, está em vigor até ser concluída a averiguação.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Worldcoin: Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados da írisA empresa começou há meses, em diversos países, a fazer imagens digitais da íris de pessoas que voluntariamente se submeteram a esse registo em troca de uma compensação em criptomoedas (uma moeda virtual usada na internet) equivalente a cerca de 70...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados da íris pela WorldcoinA adoção desta medida provisória urgente surge na sequência de 'largas dezenas de participações' recebidas na CNPD no último mês, dando conta da recolha de dados de menores de idade sem a autorização dos pais ou outros representantes legais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Comissão de Proteção de Dados suspende recolha de dados da íris pela WorldcoinEmpresa já foi informada desta suspensão temporária de 90 dias, que decorre até que seja concluída a averiguação e emitida a decisão final sobre a matéria.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »