Turismo Continua A Ser Motor Principal Da Economia Portuguesa

Apesar dos sinais de abrandamento, o turismo continua a ser um dos principais motores da economia, mas economistas defendem uma maior aposta em outros setores de atividade e reconhecem que pouco ou nada aprendemos com a pandemia.O turismo continua a puxar pela economia nacional e, apesar do setor ter começado a dar nos últimos meses alguns sinais de abrandamento, mantem um peso importante no Produto Interno Bruto português.

Em valor absoluto da contribuição do turismo para o PIB, Portugal surge em 29º entre os 40 países especificados na informação do WTTC, com 45 mil milhões de dólares , à frente da Grécia, com 44 mil milhões . Menos otimista está João César das Neves ao defender que, em relação à criação de postos de trabalho, é “muito menos significativo, pois gera sobretudo emprego de baixa qualificação que os portugueses não querem, o que implica imigração”.

Já Paulo Monteiro Rosa acredita que uma economia deve especializar-se, mas é fundamental diversificar. “O setor do turismo pesa já cerca de 10% do PIB português, um valor relativamente elevado. A pandemia corroborou as desvantagens dessa mesma dependência. O distanciamento social ditado pela pandemia diminuiu substancialmente o turismo e as suas receitas, tendo o PIB português sido dos mais penalizados a nível mundial”.

