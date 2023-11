Tudo o que sempre quis saber sobre a carreira médica e nunca teve quem lhe explicasse

Também é o curso mais longo: o Mestrado Integrado de Medicina, a par do de Arquitectura, são os únicos com 6 anos de duração.A Medicina aprende-se com os doentes. Há quatro faculdades que têm mais de 200 vagas por ano: FMUP, FMUC, FMUL e FCMUNL. Isto traduz-se em turmas enormes. Não é preciso fazer um esforço muito grande para compreender que o tamanho das turmas tem impacto na qualidade do ensino.

o cumprimento das exigências para formação pós-graduada de médicos tem impactos positivos na qualidade do serviço prestados aos doentes . Os serviços podem obter idoneidade total ou parcial. Nestes casos, parte do internato é feito em serviços mais diferenciados. Acabar com esta exigência de qualidade na determinação de vagas de internato de especialidade é dar uma forte machadada na qualidade dos cuidados prestados aos doentes.

Só nesta altura, com, pelo menos, 30 ou 31 anos (18+6+1+5 ou 6) é que um médico se torna especialista e se tornanenhum cidadão que precise de um médico se contenta com menos do que um especialista para resolver as suas questões de prevenção (mais atribuídas aos colegas de Medicina Geral e Familiar) ou tratamento (função atribuída a todas) dos seus problemas de saúde. Em nenhuma outra profissão isso se passa., duas vezes por ano (há duas épocas de exames), abrem concursos para que os recém-especialistas assumam o seu lugar no SNS.

