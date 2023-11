Tuberculose: Portugal tem muito a fazer para atingir metas da OMS

Quanto menos a vemos, menos pensamos nela. A frase é dirigida à Tuberculose (TB), a doença que a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou, no virar do século XXI, 'uma emergência mundial para a Saúde Pública'. É citada ao DN pela atual diretora do Programa Nacional para a doença, da Direção-Geral da Saúde, a pneumologista Isabel Carvalho, mas, na verdade, a frase é da autoria da sua antecessora.

'A professora Raquel Duarte costumava usar esta frase, que é o problema chave da doença', explica, sublinhando, no entanto, que 'Portugal tem vindo a fazer um bom trabalho nos últimos 20 anos no combate à tuberculose, porque as medidas que foram tomadas têm-se manifestado muito eficazes'. Mas, adverte, Portugal 'ainda tem muito a fazer' para atingir as metas definidas pela OMS para 2035. A médica recorda que o nosso país 'tem estatuto de baixa incidência a nível mundial, mas é o que tem a incidência mais elevada na Europa Ocidental', e esta situação não pode ser esquecida





dntwit » / 🏆 1. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

OMS: novos casos de tuberculose batem recorde de 7,5 milhões em 2022Tuberculose 'foi a segunda doença infecciosa que mais matou em todo o mundo, depois da Covid-19', em 2022, avança a OMS. Número de novos casos bateu recorde de sempre, com 7,5 milhões de diagnósticos.

Fonte: observadorpt - 🏆 15. / 26,25 Consulte Mais informação »

CPLP produzirá 15 a 20% da produção mundial de petróleo e gás em 2035Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

CPLP produzirá 15 a 20% do petróleo e gás mundial em 2035Os países da CPLP, sem contar com a energia, 'têm vindo a baixar na importância do comércio externo português, quer a nível de mercadorias, quer a nível de serviços', diz Maruins da Cruz.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89,32 Consulte Mais informação »

Angola e Moçambique são países lusófonos com mais casos de tuberculose em 2022Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 73,92 Consulte Mais informação »

Angola e Moçambique são países lusófonos com mais casos de tuberculose em 2022Angola e Moçambique foram os países e território de língua oficial portuguesa que mais casos de tuberculose registaram em 2022, de acordo com um relatório hoje divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a doença.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »

Novos casos de tuberculose batem recorde de 7,5 milhões em 2022O número de novos casos diagnosticados de tuberculose em 2022 atingiu 7,5 milhões, o maior de sempre desde que há contabilidade global da doença, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Fonte: RTPNoticias - 🏆 11. / 55,44 Consulte Mais informação »