Trump Recusa Debate com Harris Dias Antes das Eleições

Agricultores ameaçam com novas manifestações e ficar de fora do Acordo de RendimentosO fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadeloKamala Harris desafiou Trump a debater a 23 de outubro, a convite da CNN. Como justificação pela recusa, o candidato republicado diz que"a votação já começou"., a democrata Kamala Harris , antes das eleições, marcadas para novembro.

A maioria das sondagens indica que Harris dominou o debate realizado em 10 de setembro, atraindo constantemente o seu rival para os assuntos em que o candidato republicano estava menos confortável, em particular a sua reputação internacional. A 45 dias das eleições presidenciais, o possível resultado continua uma incógnita, com Donald Trump e Kamala Harris a surgirem lado a lado nas sondagens em vários dos sete estados-chave onde tudo será provavelmente decidido.

