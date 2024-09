Trump Promete Fim das Cidades-Santuário caso Seja Eleito

“Chega de cidades-santuário”: Donald Trump promete fim de comunidades que apoiam imigrantes caso seja eleito

Boston, Los Angeles, Chicago, Filadélfia, Sacramento e San Diego são alguns dos nomes que constam da lista das cidades-santuário.Edifício terá ruído devido a uma explosão na sequência de uma fuga de gás."Isto não é comunismo; é Evangelho puro": Papa Francisco quer ricos a pagar mais impostos Líder da Igreja Católica lamenta desigualdades e critica acumulação de riqueza e o silêncio da indiferença.Novo primeiro-ministro francês reconhece situação financeira "muito grave" do país

Michel Barnier garantiu que não irá aumentar os impostos "nem aos mais modestos, nem aos trabalhadores, nem às classes médias". No entanto, não excluirá "que os mais ricos participem no esforço nacional que será necessário fazer".

