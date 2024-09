Trump e Zelensky encontram-se em Nova Iorque

O candidato republicano à Casa Branca reúne-se esta sexta-feira com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky , em Nova Iorque. Donald Trump mudou de ideias e concordou à última hora com o encontro, apesar das repetidas críticas que tem feito ao líder ucraniano durante a campanha eleitoral.Em conferência de imprensa na quinta-feira, Donald Trump confirmou o encontro com Volodymyr Zelensky . 'Como sabem, Zelensky pediu para se encontrar comigo.

Encontrar-me-ei com ele amanhã de manhã, por volta das 9h45 na Trump Tower', em nova Iorque, afirmou Trump. O candidato republicano parece ter mudado de ideias, depois de pessoas próximas a Trump e da sua campanha eleitoral terem afirmado que o encontro entre os dois era extremamente improvável. Donald Trump tem criticado repetidamente o apoio dado pelos EUA a Kiev, considerando que é um “desperdício de dinheiro”. Ao anunciar o encontro com o líder ucraniano, Trump repetiu a sua antiga afirmação de que, caso vença as eleições, acaba com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia em “24 horas”, sem adiantar detalhes.que Trump 'não sabe realmente como parar a guerra'. Zelensky, que está nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, encontrou-se na quinta-feira com o presidente Joe Biden e a vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca Kamala Harris. O presidente ucraniano aproveitou o encontro para apresentar o que chama de “plano da vitória”. Biden, por sua vez, anunciou um novo pacote de ajuda militar de mais de oito mil milhões de dólares, enquanto Harris reafirmou o seu apoio a Kiev, ao mesmo tempo que acusou Trump de não defender o Leste Europeu.Enquanto Zelensky visita os EUA, os ataques decontinuam na Ucrânia. Na quinta-feira à noite, três pessoas foram mortas e outras 14 ficaram feridas num ataque com drones russos em Izmail, uma cidade portuária no Rio Danúbi

Trump Zelensky Ucrânia Eleições Guerra

