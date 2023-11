«Trubin teve uma pressão de que não necessitava»

Não é o erro cometido frente ao Casa Pia que vai mudar a opinião de José Boto em relação a Trubin. O antigo diretor do scouting de Benfica e Shakhtar continua a afirmar que se trata de «um dos três melhores guarda-redes sub-23 da Europa» e será «um dos melhores do mundo nos próximos anos». «Foi mais um azar do que um erro. A bola bateu-lhe no pé e entrou por entre as pernas.

«Considero até que o erro maior foi de Jurásek, ao dar todo aquele espaço nas costas para o jogador do Casa Pia rematar», aponta José Boto, avançando com um exemplo no recente clássico com os dragões: «Vimos, por exemplo, no jogo frente ao FC Porto, ele antecipar-se numa saída muito oportuna, matando ali o lance. Se não o tivesse feito, teria sido uma oportunidade perigosa para o adversário.

