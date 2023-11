Tropas israelitas entram no maior hospital de Gaza

As tropas israelitas entraram no maior hospital de Gaza onde dizem estar, numa zona subterrânea, um dos maiores complexos geridos pelo Hamas. O Ministério da Saúde em Gaza, gerido pelo movimento, garantem ter morrido na operação pelo menos 40 pessoas.As imagens que estão a ser partilhadas nas redes sociais mostram, supostamente, o momento em que as tropas israelitas se aproximam do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, e revelam o que os que estavam dentro do edifício viveram.

, onde se encontram 700 pacientes, cerca de 1.000 funcionários e incontáveis civis deslocados. As tropas israelitas garantem que, por debaixo da infraestrutura, há todo um complexo subterrâneo utilizado pelo Hamas que usa o hospital para se proteger. Perante o que acontece em Gaza, há quem não tenha dúvidas em classificar os que atacam. Pouco depois, Israel divulgou imagens que mostram soldados a trazer incubadoras, comida para bebé e material médico para o interior do Al-Shifa. Algum combustível está a entrar em Gaza, mas as Nações Unidas garantem não vai chegar para tantas necessidade

DNTWİT: Confrontos entre tropas de Israel e membros do Hamas no Hospital Al ShifaAs tropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A Autoridade Palestiniana condenou o assalto e pediu uma 'intervenção internacional urgente' para proteção dos doentes, pessoal médico e deslocados.

DNTWİT: Ministro da Defesa israelita afirma que o Hamas perdeu o controlo de GazaO ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, garantiu esta segunda-feira que"o Hamas perdeu o controlo de Gaza" e que"os terroristas estão a fugir para sul".

DNTWİT: Hamas perde o controlo de Gaza, diz ministro da Defesa israelitaO ministro da Defesa israelita garantiu esta segunda-feira que o Hamas "perdeu o controlo de Gaza" e os seus combatentes estão "a fugir para sul", após mais de cinco semanas de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano.

SICNOTİCİAS: EUA acusam Hamas de usar hospitais em Gaza para se esconder e apoiar operações militaresOs Estados Unidos indicaram esta terça-feira ter informações de que o movimento islamita Hamas e outras milícias palestinianas estão a utilizar hospitais da Faixa de Gaza e túneis sob os mesmos para se esconder, apoiar operações militares e manter reféns. Um desses hospitais é o maior daquele território palestiniano, o hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que sublinhou que os Estados Unidos não apoiam ataques a estabelecimentos de saúde.

RTPNOTİCİAS: Confrontos entre Israel e Hamas no exterior do Hospital Al ShifaTropas de Israel envolveram-se em confrontos com membros do Hamas no exterior do Hospital Al Shifa, na cidade de Gaza, enquanto soldados israelitas se encontram no interior do edifício realizando 'uma operação seletiva'. A unidade hospitalar mais importante da Faixa de Gaza encontra-se sem abastecimento de eletricidade, água e alimentos há vários dias.

SICNOTİCİAS: Israel realiza operação militar no maior hospital de GazaAs forças militares de Telavive anunciaram que está em curso uma operação militar contra o Hamas no hospital Al-Shifa, o maior hospital de Gaza. Israel alega que o edifício serve de esconderijo a um quartel-general do grupo Hamas .

