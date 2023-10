Trompetista Erik Truffaz abre Festa do Jazz em dezembro em Lisboa

Um concerto do trompetista suíço Erik Truffaz abre, em 01 de dezembro, a Festa do Jazz, em Lisboa, cuja programação inclui um espetáculo de teatro sobre a história do jazz, anunciou hoje a organização

“Além de um cartaz de altíssimo nível, a Festa deste ano conta com uma originalidade: apresenta uma peça de teatro”, destaca a organização num comunicado hoje divulgado. Esta edição da Festa do Jazz abre no dia 01 de dezembro, no Grande Auditório do CCB, com a atuação do Erik Truffaz Quarteto. “Com a ajuda do seu fiel companheiro, o baixista Marcello Giuliani, e de outros músicos, aborda as bandas sonoras de filmes que marcaram a sua infância.

A mesma sala será palco, em 03 de dezembro, de espetáculos dos Lokomotiv, do Eduardo Cardinho Sexteto, do trio NOUT (Delphine Joussein, Rafaëlle Rinaudo e Blanche Lafuente) e da Orquestra de Jazz de Matosinhos. headtopics.com

Os bilhetes para a Festa do Jazz, que é organizada pela Associação Sons da Lusofonia, já estão à venda. Em 2021, regressou em formato presencial, ao Centro Cultural de Belém, onde também aconteceu o ano passado, estendendo-se a outros espaços.

