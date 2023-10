Triumph RFG, a aposta vegan da Saucony na defesa do ambiente

para tornar a marca norte-americana mais ambientalmente responsável. Conseguindo aliar a qualidade dos produtos utilizados a uma estética sóbria e cuidada, a Saucony lançou no mercado um modelo de sapatilhas que pretende causar “um impacto imediato” na redução da pegada ambiental.

É um modelo projectado para competição, mas que se adapta de forma perfeita a uma utilização casual.

Detalhando a aposta da Saucony neste modelo, Rob Griffiths, presidente da marca norte-americana, refere que “o futuro do desporto depende do futuro do planeta”, e, por isso, é necessário “investigar” e assumir “o compromisso e a promessa de encontrar opções mais sustentáveis”. headtopics.com

Já Brian Moore, vice-presidente sénior global de produtos da Saucony, realça a “necessidade da redução do uso de químicos sintéticos e processos de produção prejudiciais”.”, admite, salvaguardando queum dos muitos modelos a serem projectados com o futuro do planeta em primeiro plano."

