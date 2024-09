Trilha Ecológica do Mondego: Descobertas Naturais e Aventura entre Mortágua e Miranda do Corvo

Trilham-se caminhos nas margens dos rios, percorre-se o território de bicicleta pela nova Ecovia do Mondego e usufrui-se dos segredos e da natureza entre Mortágua e Miranda do Corvo, com paragem na Aguieira e passagem pela serra da Lousã.

Passeio Verde é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Kia Portugal, que semanalmente, ao longo do ano de 2024, vai dar a conhecer espaços naturais, experiências e atividades na natureza. O Passeio Verde foi realizado com o Com a serra da Estrela à vista, serpenteia-se o Mondego entre passadiços, pontes suspensas, cascatas e albufeiras

