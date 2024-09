Tricas de Montenegro e Pedro Nuno são 'a baba da política', Moedas 'não tem uma ideia' para Lisboa

📆 26/09/2024 19:50:00

Miguel Sousa Tavares comenta as declarações de António Costa, a atuação do Governo, o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e analisa o trabalho de Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa. Também aborda o caso do Vale de Judeus.