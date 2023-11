Tribunal Penal Internacional está a investigar crimes de guerra cometidos em Israel e Gaza

UE pede envio sem obstáculos de ajuda humanitária para GazaProcurador Karim Khan está no terminal de Rafah, entre Egito e Gaza, e avança que impedimento de assistência humanitária por Israel"pode constituir crime de guerra".O Tribunal Penal Internacional está a investigar possíveis crimes de guerra cometidos em Israel no dia 7 de outubro e em Gaza e na Cisjordânia nos últimos dias.

A revelação foi feita pelo procurador do tribunal em Haia, Karim Khan, que está este domingo de visita ao Terminal de Rafah, na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. "Estes são dias trágicos. Venho do terminal de Rafah e do outro lado vemos Gaza, ou pelo menos vemos destroços daquilo que era Gaza", começa por dizer num vídeo publicado nas redes sociais, indicando que espera visitar o território e Israel nos próximos dias.

O procurador avança depois que existem investigações a acontecerem acerca do ataque do Hamas em Israel cometido a 7 de outubro, no qual morreram mais de 1.400 pessoas e pelo menos 200 ficaram desaparecidas. headtopics.com

“Temos investigações ativas em relação aos crimes alegadamente cometidos em Israel no dia 7 de outubro e também no que diz respeito a Gaza e à Cisjordânia ocorridos desde 2014”, afirmou Karim Khan. “Estamos a olhar de maneira independente para o que está a acontecer em Israel e em Gaza. Mas vamos ter a determinação, a resistência e o profissionalismo para separar alegações de factos”, disse, indicando que não deve existir nenhum impedimento de assistência humanitária a crianças, mulheres e homens civis em Gaza.

“Eles estão inocentes, têm direitos segundo as leis humanitárias internacionais. Este deve ser o momento em que mostramos a nossa humanidade. Judeu, muçulmano, cristão, ateu, encontrem os pontos em comum para pensarem nas crianças, nos civis. Eles fazem parte de nós. Nós fazemos parte deles”, termina. headtopics.com

