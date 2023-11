Tribunal Eleitoral volta a condenar Bolsonaro a inelegibilidade

O tribunal condenou ainda a autorização do Governo para que tratores de agricultores apoiantes de Bolsonaro participassem num desfile militar, para de seguida participarem num comício do ex-Presidente.

Esta foi a segunda condenação de Bolsonaro, que já estava impedido de participar em eleições no Brasil até 2030, depois de uma primeira sentença que o considerou inelegível por um prazo de oito anos. O processo judicial foi movido pelo Partido dos Trabalhadores, do atual Presidente, Lula da Silva, e pela senadora e então candidata à presidência Soraia Thronicke (do Podemos).

A defesa do ex-Presidente alegou que não existiu"qualquer aproveitamento intencional ou não da estrutura do 07 de Setembro para fins eleitorais", acrescentando que não houve qualquer irregularidade com os gastos públicos com as cerimónias.

TSE rejeitou um recurso de Jair Bolsonaro e confirmou a inelegibilidade do antigo Presidente brasileiro durante oito anos, por"abuso de poder político".Ministério Público quer que Bolsonaro devolva todos os presentes recebidos enquanto Presidente

O ex-Presidente do Brasil nega ter ordenado ao seu ex-assessor que vendesse as joias que recebia de presente em viagens oficiais quando era chefe do Estado.O ex-Presidente tinha apresentado um recurso da sentença que o condenou por abuso de poder politico, mas foi rejeitado pela justiça brasileira.

:

RTPNOTICIAS: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeBrasília, 01 nov 2023 (Lusa) -- O Supremo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil condenou, na terça-feira, o ex-Presidente Jair Bolsonaro pelo uso eleitoralista das comemorações do Bicentenário da Independência, em 2022, reforçando a sua inelegibilidade política.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Tribunal Eleitoral volta a condenar ex-Presidente Jair Bolsonaro a inelegibilidadeEsta nova condena&231;&227;o em nada altera este calend&225;rio, j&225; que n&227;o h&225; acumula&231;&227;o de penas para estas situa&231;&245;es, de acordo com a legisla&231;&227;o brasileira.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FNAM pede para sair da reunião com ministro da Saúde após uma horaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Palestina acusa Israel de genocídio com ataques a hospitaisSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: FIFA confirma que Arábia Saudita é o único país candidato a organizar o Mundial 2034Siga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Presidente checo 'arranca' acidentalmente chapéu a soldado durante cerimóniaSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »