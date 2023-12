Tribunal de Justiça da UE dá "luz amarela" à Superliga Europeia

O Tribunal de Justiça da UE deu "luz amarela" à Superliga, que apresenta novo formato, com várias divisões e prova feminina. O Explicador Renascença esclarece o que está em causa e os detalhes daquele que pode ser o novo rosto do futebol europeu. O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) abriu a porta à criação da Superliga Europeia, esta quinta-feira.

Em comunicado, esclarece que as regras da FIFA e da UEFA que sujeitam quaisquer novos projetos de futebol interclubes a autorização prévia, e que proíbem clubes e jogadores de disputar essas competições, sob risco de sanções,esclarece o que está em causa, como reagiram os vários atores do filme do futebol europeu e o novo formato apresentado pela Superliga Europeia, com futebol feminino incluído.. A conclusão desta quinta-feira"não significa que uma prova como o projeto da Superliga Europeia tenha necessariamente de ser aprovado". Isso, esclarece, cabe ao tribunal de Madrid em que se iniciou o process





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Portugal recebe aprovação da Comissão Europeia para pagamentos do PRRO primeiro-ministro anunciou que a Comissão Europeia aprovou os terceiro e quarto pagamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) a Portugal, no valor de 2.400 milhões de euros.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Acordo da União Europeia sobre reforma da política de migraçãoA União Europeia chegou a acordo sobre a reforma da política de migração. Os pormenores ainda terão de ser finalizados, mas o acordo já revela os principais pontos de compromisso. Saiba o que muda.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Nova política de migrações na União Europeia gera controvérsiaA União Europeia chegou a um acordo sobre as políticas de migração, mas há divergências entre as bancadas do Parlamento Europeu. Enquanto alguns defendem uma regulação mais cuidada das migrações, outros acreditam que o pacto não atende às necessidades das pessoas que fogem da degradação das condições de vida em seus países de origem.

Fonte: dntwit - 🏆 1. / 91 Consulte Mais informação »

Expectativa de corte nas taxas diretoras do BCE aumenta devido ao abrandamento da economia europeiaO abrandamento esperado da economia europeia no próximo ano está a alimentar a expectativa de que o Banco Central Europeu baixe as taxas diretoras em 100 pontos base até ao final de 2024.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Chefe da diplomacia europeia critica construção de colonatos ilegais por IsraelO chefe da diplomacia europeia expressou sua preocupação com o anúncio de Israel sobre a construção de mais colonatos ilegais, afirmando que isso prejudica a segurança do país.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Acordo provisório alcançado sobre as primeiras regras de IA na União EuropeiaOs colegisladores da União Europeia (UE), o Conselho e o Parlamento Europeu, chegaram a acordo provisório sobre as primeiras regras do mundo para a inteligência artificial (IA).

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »