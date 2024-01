Tribunal da Relação não toma posição sobre crimes de José Sócrates

O Tribunal da Relação não tomou posição acerca dos crimes pelos quais o ex-primeiro-ministro já havia sido pronunciado por Ivo Rosa.

O processo por branqueamento e falsificação segue o seu caminho autonomamente Logo no início do acórdão que ressuscitou (em grande parte) a acusação do Ministério Público, a Relação de Lisboa adverte que “os factos pronunciados, em processo separado, relativamente aos arguidos José Sócrates e Carlos Santos Silva, dos quais há recurso, não serão tidos em conta nestes autos”. De acordo com uma fonte judicial, isto significa que o processo que resultou da decisão instrutória de Ivo Rosa e que imputou ao ex-primeiro-ministro três crimes de branqueamento e outros três de falsificação de documentos vai continuar para julgamento. O processo está em recurso na Relação de Lisboa. Neste julgamento, estão em causa o contrato de arrendamento do apartamento de Paris e contratos que o MP diz terem sido forjados com Domingos Farinho e António Costa Peixot





