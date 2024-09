Tribunal da Concorrência confirma multas de 225 milhões de euros a bancos envolvidos no 'cartel da banca'

"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndio"Isto não é comunismo; é Evangelho puro": Papa Francisco quer ricos a pagar mais impostosMatou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas.

Milhares de trabalhadores do Estado já sentiram na carteira o impacto das novas tabelas de IRS, que neste e no próximo mês engordam o orçamento familiar em centenas de euros. Um ‘jackpot’ que chegou na sexta-feira, com o salário de setembro, que será pago aos restantes funcionários da Função Pública no início da semana.PortugalTrocavam emails com informação confidencial sobre margens de lucro a aplicar em créditos.

Juíza Mariana Gomes Machado do Tribunal da Concorrência deu aos bancos um prazo de 20 dias para recorrer.

Bancos Cartel Multas Tribunal Da Concorrência Consumidores

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tribunal da Concorrência confirma multas de 225 milhões de euros a bancosEntidade considerou que bancos não demonstraram sentido crítico para com a conduta que prejudicou consumidores.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Tribunal da Concorrência confirma cartel e condena bancos a pagar 225 milhõesA vitória da Autoridade da Concorrência foi completa, com os 11 bancos que recorreram a serem condenados por terem funcionado como cartel. Juíza considerou 'infração muito grave'. Decisão é passível de recurso.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Tribunal da Concorrência Confirma Multas de 225 Milhões de Euros a Bancos no 'Cartel da Banca'O Tribunal da Concorrência confirmou ontem multas de 225 milhões de euros para os bancos que, durante mais de uma década, atuaram em “conluio” e trocaram informações sobre as margens de lucro (o ‘spread’) nos créditos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Vítor Bruno. 'Terá que ser sempre um grande FC Porto” em GuimarãesA partida est&225; marcada para o est&225;dio Afonso Henriques a partir das 18h00.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Pimenta, penalizado, perde medalha de bronzeMundial de Maratonas de canoagem est&225; a decorrer e Portugal j&225; tem uma medalha.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Prisão de Vale de Judeus tem novo diretor após fuga de reclusosCarlos Moreira j&225; dirigiu v&225;rios estabelecimentos prisionais e &233; um “jurista experiente".

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »