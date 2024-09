Tribunal da Concorrência Confirma Multas de 225 Milhões de Euros a Bancos no 'Cartel da Banca'

Fisco investiga os mais de 5 milhões de euros que António Mexia teve em offshoreCondutor português de camião morre atropelado por carro em EspanhaEx-companheiro mata mulher a tiro na via pública após discussão na Ramada em OdivelasRússia ameaça Portugal e UE com retaliação por envio de Kamov para KievÚltima fase do concurso de acesso ao ensino superior começa hoje com 3.

O Tribunal da Concorrência confirmou ontem multas de 225 milhões de euros para os bancos que, durante mais de uma década, atuaram em "conluio" e trocaram informações sobre as margens de lucro nos créditos.

Bancos envolvidos no "cartel da banca" condenados a coimas de 225 milhões de euros vão recorrer da sentença

Cartel Bancário Multas Tribunal Da Concorrência Banca Portuguesa

Tribunal da Concorrência confirma multas de 225 milhões de euros a bancosEntidade considerou que bancos não demonstraram sentido crítico para com a conduta que prejudicou consumidores.

Tribunal da Concorrência confirma cartel e condena bancos a pagar 225 milhõesA vitória da Autoridade da Concorrência foi completa, com os 11 bancos que recorreram a serem condenados por terem funcionado como cartel. Juíza considerou 'infração muito grave'. Decisão é passível de recurso.

Tribunal confirma multa de 225 milhões ao “cartel da banca”Derrota para os 11 bancos no tribunal de Santarém: vão ter de pagar uma coima de 225 milhões de euros por prática concertada no mercado de crédito. Juíza considerou infração 'muito grave'.

Tribunal confirma 'cartel da banca' e condena bancos a pagar 225 milhõesOnze bancos recorreram, mas foram condenados. Apesar disso, a decis&227;o &233; pass&237;vel de recurso.

Tribunal confirma 'cartel da banca' e condena bancos a pagar 225 milhõesOnze bancos recorreram, mas foram condenados. Apesar disso, a decis&227;o &233; pass&237;vel de recurso.

