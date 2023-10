Tribunais e outros serviços afetados por greve dos oficiais de justiça

O Sindicato dos Funcionários Judiciais diz que vários tribunais, juízos e outros serviços da justiça foram hoje afetados a 100% pela greve dos funcionários judiciais, inserida no protesto nacional da Função Pública

A greve dos funcionários judiciais atingiu 75% de adesão no Núcleo da Moita, 80% no Núcleo da Lousã e 95% no Núcleo de Beja. António Marçal acusa o atual governo de “desonestidade” por não acolher aquela pretensão da classe e por dizer que a ministra da Justiça nunca prometeu publicamente aquela reivindicação, quando a mesma foi assumida, segundo o SFJ, por Catarina Sarmento e Castro no parlamento.

Segundo o sindicalista, a ministra veio oferecer com a sua proposta um suplemento de 20%, o qual “não tem efeitos para aposentação”, o que, a seu ver, viola normas constitucionais e o programa governamental para a agenda do trabalho digno. headtopics.com

O dirigente do SFJ criticou também o prolongado desinvestimento no setor, o não pagamento devido das horas suplementares efetuadas pelos oficiais de serviço, sobretudo no Tribunal Central de Instrução Criminal, demais tribunais criminais e instâncias de violência doméstica criadas para o Ministério Público, lembrando que sem os oficiais de justiça a justiça não funciona.

Neste clima de contestação que afeta o funcionamento dos serviços de justiça, António Marçal denuncia entropias e problemas graves que estão a ocorrer nas instâncias do Ministério Público (MP) criadas para tratar dos casos de violência doméstica, considerando que, ao não resolver os problemas dos oficiais de justiça, o governo acaba por condicionar indiretamente a atividade e a eficácia do MP, pondo em causa... headtopics.com

Juízes reúnem-se na Covilhã para debater “Tribunais e Direitos Fundamentais”Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Juízes reúnem-se na Covilhã para debater 'Tribunais e Direitos Fundamentais'O Conselho Superior da Magistratura inicia o seu encontro anual discutindo ao longo de dois dias, na Covilhã, temas como refugiados, asilo, proteção de dados ou ambiente. Consulte Mais informação ⮕

Greve deverá provocar 'fortes perturbações' nos serviços públicosEscolas, hospitais, tribunais, segurança social e lixo estarão entre os mais afetados. Consulte Mais informação ⮕

Sindicato de professores nos Açores diz que escolas não têm dinheiro para despesas correntesVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Médicos intensivistas do São João alertam para meses exigentes de equipas reduzidasVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Angola exportou mais de 96 milhões de barris de petróleo no terceiro trimestreVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕