Tribunais afetados por greve dos oficiais de justiça

O Sindicato dos Funcionários Judiciais diz que

A greve dos funcionários judiciais atingiu 75% de adesão no Núcleo da Moita, 80% no Núcleo da Lousã e 95% no Núcleo de Beja. proposta de estatuto para os funcionários judiciais apresentada pelo Ministério da Justiça que não contempla a integração no vencimento do suplemento de recuperação processual.e por dizer que a ministra da Justiça nunca prometeu publicamente aquela reivindicação, quando a mesma foi assumida, segundo o SFJ, por Catarina Sarmento e Castro no parlamento.

“A ministra andou um ano para apresentar uma proposta de estatuto pior do que a que foi apresentada há dois anos pelo então secretário de Estado da Justiça, Mário Belo Morgado”, criticou. , sobretudo no Tribunal Central de Instrução Criminal, demais tribunais criminais e instâncias de violência doméstica criadas para o Ministério Público, lembrando que sem os oficiais de justiça a justiça não funciona.desabafou António Marçal, acusando o executivo de uma política de “deixar andar”. headtopics.com

Nas suas palavras, o governo de António Costa está com tudo isto a "condicionar a atuação independente do MP e do poder judicial em Portugal", sendo isso "grave para a democracia portuguesa", que, disse, está perto de comemorar os 50 anos do 25 de abril.

