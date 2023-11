Treinador português acredita na evolução do futebol feminino na Arábia Saudita

O técnico português Luís Andrade, que orienta a equipa feminina do Al-Qadisiyah, está convencido que o trajeto do futebol disputado por mulheres na Arábia Saudita, e quando decorre apenas a segunda edição do campeonato, será de evolução. O treinador português Luís Andrade enfrenta na Arábia Saudita nova experiência no futebol feminino, num país em que acredita que a tendência será a de imitar o masculino, com a vinda de grandes nomes.

"A tendência, sem dúvida, é tentar imitar o futebol masculino na Arábia . Com a vinda do Cristiano Ronaldo, Benzema, entre outros grandes talentos do futebol masculino que vêm para fazer evoluir e dar um nome aqui na Arábia" Luís Andrade, que vive em Dammam a sua terceira passagem por uma equipa feminina, depois de Benfica e Flamengo, está convencido que o trajeto do futebol disputado por mulheres na Arábia Saudita, e quando decorre apenas a segunda edição do campeonato, será de evoluçã

:

PUBLİCO: Arábia Saudita e Rússia travam avanço no tratado contra poluição de plásticosTerceira ronda negocial começa esta semana em Nairobi. Nações Unidas defendem acordo que limite produção e uso dos plásticos, e aumente eficácia do tratamento dos resíduos.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Roger Schmidt e a lacuna de CamõesO treinador do Benfica, Roger Schmidt, revela preferência por Shakespeare em vez de Camões e mostra pouco interesse pela cultura portuguesa.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Benfica acusa CNID de discriminação e perseguição a Roger SchmidtO Benfica acusou o CNID de discriminação e perseguição ao treinador Roger Schmidt, após este questionar a preferência clubística de um jornalista. O clube alega um tratamento diferenciado por parte do CNID e aponta atitudes ameaçadoras de outros treinadores e clubes para com a comunicação social.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Paulo Fonseca: 'Sporting está mais perto de lutar com Benfica e Porto' Treinador portugu&234;s prev&234; luta a quatro pelo t&237;tulo de campe&227;o, descarta press&227;o de um trof&233;u europeu e garante que est&225; feliz em Fran&231;a: "Inglaterra atrai, mas j&225; n&227;o &233; uma obsess&227;o.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RECORD_PORTUGAL: Benfica bate Sporting no Pavilhão João Rocha e segue invicto no campeonatoBenfica bate Sporting no Pavilhão João Rocha e segue invicto no campeonato de voleibol. 👉 Recorde aqui o filme do dérbi:

Fonte: Record_Portugal | Consulte Mais informação »