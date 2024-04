Treinador do V. Guimarães acredita na passagem à final da Taça de Portugal

O treinador do V. Guimarães, Álvaro Pacheco, ainda acredita na passagem à final da Taça de Portugal, apesar da derrota na primeira meia-final, jogada no Afonso Henriques. “Foi um jogo diferente do campeonato, foi um jogo equilibrado, foi um jogo entre duas equipas que se conhecem muito bem e que souberam anular os pontos fortes do adversário.

A nós faltou-nos com bola ser mais acutilantes, para conseguirmos fazer mais mossa depois de passarmos a primeira pressão do FC Porto, precisávamos de chegar mais serenos ao último terço. Foi um jogo muito equilibrado, sabíamos também que este era o primeiro jogo de uma eliminatória a duas mãos. Deixamos a eliminatória em aberto, porque nada está decidido e hoje demonstrámos isso. A forma como o FC Porto nos respeitou também ditou um jogo equilibrado”

