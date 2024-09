Treinador do Rio Ave admite desafio diante do Sporting Braga

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO treinador do Rio Ave , Luís Freire, disse hoje que a sua equipa terá de se superar para conseguir um bom resultado frente ao Sporting de Braga, no domingo, no jogo da sétima jornada da I Liga .“Vamos para Braga procurar uma evolução. Temos de ser fortes, competentes e competitivos.

Para travar esses argumentos, Luís Freire quer um Rio Ave “com organização coletiva”, considerando que este desafio é também “uma oportunidade para os atletas mostrarem todo o seu potencial”. “Vieram de uma vitória na Liga Europa, isso pode dar-lhes confiança. Têm um plantel vasto, com opções de qualidade para retificar o que não estiver bem. A nós compete criar-lhes problemas, vamos tentar atacá-los onde são mais frágeis”, afirmou.

A formação da foz do Ave vem de um empate na jornada passada, frente ao Estoril Praia, num desafio em que estiveram a vencer por 2-0, mas cederam a igualdade na parte final, e do qual Luís Freire garantiu terem sido tiradas ilações.

Rio Ave Sporting Braga I Liga Luís Freire Carlos Carvalhal

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sporting de Braga empata em Viena e apura-se para fase principal da Liga EuropaDois golos em dois minutos permitiram a reviravolta na segunda parte, depois de arsenalistas estarem a perder por 2-0. Agora, juntam-se ao FC Porto no quadro principal da segunda competição da UEFA.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

FC Porto e Sporting de Braga já conhecem adversários da Liga EuropaFC Porto arranca em casa frente ao Manchester United a fase regular da Liga Europa de futebol, num novo formato sem fase de grupos e com oito adversários.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

FC Porto e Sporting de Braga já conhecem adversários da Liga EuropaFC Porto arranca em casa frente ao Manchester United e o Sporting de Braga na Pedreira frente à Lazio, a fase regular da Liga Europa de futebol, num novo formato sem fase de grupos e com oito adversários.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Conselho Geral do Sporting de Braga tem nova proposta de alteração dos estatutosO Conselho Geral do Sporting de Braga apresentou hoje uma nova proposta de alteração de estatutos, depois de ter retirado a anterior na assembeia-geral extraordinária de fevereiro, com uma nova versão sobre a participação em sociedades anónimas desportivas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Médio sub-20 espanhol Gharbi reforça Sporting de BragaO internacional sub-20 por Espanha chega dos franceses do Paris Saint-Germain.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

“Ismaël Gharbi é Gverreiro”: médio do PSG é o novo reforço do Sporting de BragaO internacional sub-20 por Espanha chega dos franceses do Paris Saint-Germain, sendo que o passe do jogador será partilhado em partes iguais pelos dois emblemas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »