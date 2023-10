Treinador do Gil Vicente descarta ideia de Sporting de Braga com orgulho ferido

O treinador do Gil Vicente não vê um Sporting de Braga com orgulho ferido, pela derrota na Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid, e antecipa um duelo"equilibrado" entre ambos, este sábado, para a I Liga de futebol

O treinador considerou que tanto a sua equipa, como a dos vizinhos bracarenses, “têm processos bem vincados, onde se identifica, facilmente, qualidade de jogo de ambas”, esperando “um jogo bem disputado, em que os detalhes podem fazer a diferença”.

“Neste último jogo como o Real de Madrid, o Pizzi não jogou, e o Abel Ruiz, o Bruma ou o João Moutinho só entraram na segunda parte. Isso mostra que o Braga, além de uma boa equipa, tem um excelente plantel. Certamente haverá uma outra mexida, mas seja quem jogar prevejo um adversário forte. Temos de nos preocupar no que podemos fazer e na nossa mentalidade”, analisou o treinador dos ‘galos’. headtopics.com

“Durante a época vão saindo algumas notícias, mas muitas são apenas especulações. Não só o Gabriel , como outros jogadores do nosso plantel têm qualidade para jogar em clubes ditos grandes. Ele tem feito uma boa época, é excelente profissional, sendo natural que possa haver o interesse. Deixa-nos orgulhosos que os nossos atletas possam atingir outros patamares, mas até agora são apenas especulações”, afirmou o treinador.

O Gil Vicente, nono classificado com nove pontos, recebe este sábado o Sporting de Braga, quarto com 16, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa. headtopics.com

