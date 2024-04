Treinador do Benfica elogia desempenho da equipa apesar da derrota

O treinador do Benfica considerou no final da partida que a sua equipa fez esta terça-feira um dos melhores jogos da época, realçando que o Sporting conseguiu apurar-se para a final porque "foi mais eficiente" nos dois jogos da meia-final.

"Foi um bom jogo, um dos melhores jogos que fizemos desde que estou aqui. Merecíamos ter ganho. Criámos muitas oportunidades, falhámos e não fomos eficientes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sporting: O treinador que deseja levar Edwards para InglaterraExtremo é um dos pedidos do técnico Oliver Glasner no Crystal Palace; Saiba as razões... Assédio inglês promete avançar no final da época; Tem cláusula de €60 milhões

Fonte: abolapt - 🏆 14. / 63 Consulte Mais informação »

Treinador do Boavista quer travar Sporting com equilíbrioVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Treinador do Sporting assume objetivo de vencer Taça de Portugal de futsalNos quartos de final, na quarta-feira, o Sporting encontra o Belenenses, equipa que vai 'aproveitar para criar um momento positivo', pelo que os leões têm de 'entrar muito focados e intensos'.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Kokçu arrasa treinador do Benfica: 'Nunca me deu importância”Médio turco diz que Schmidt lhe dá funções que não o deixam brilhar em campo.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Processo disciplinar a treinador do BenficaT&233;cnico encarnado criticou o &225;rbitro F&225;bio Ver&237;ssimo, que apitou o d&233;rbi Sporting-Benfica.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Sporting vence de novo Benfica e está na final da Taça de voleibolO Sporting apurou-se hoje para a final da Taça de Portugal masculina de voleibol, ao derrotar o Benfica, por 3-1, na meia-final disputada em Viana do Castelo, uma semana após ter derrotado os ‘encarnados’ para o campeonato nacional.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »