Treinador Artur Jorge chega ao Brasil para assistir partida do Botafogo na Libertadores

O treinador Artur Jorge já está no Brasil e vai esta quarta-feira assistir à partida do Botafogo na Taça Libertadores. Falando aos jornalistas, ainda no aeroporto, o técnico luso esclareceu: “O processo foi simples com o Textor. A minha vontade era vir. Então, foi fácil convencer-me. O acerto com os clubes foi fácil a partir daí”. No entanto, Artur Jorge refreia expectativas, para já, lembrando que a prioridade desta quarta-feira é o jogo do Barranquilha para a Libertadores.

“Hoje, mais importante do que eu, é ver a equipa começar na Libertadores. Espero que seja com uma vitória e, a partir daí, arrancar na temporada”, referiu. Artur Jorge, que chega com os seus adjuntos Franclim Carvalho e João Cardoso, o analista André Cunha e o preparador físico Tiago Lopes, é o terceiro português no comando técnico do Botafogo depois de Luís Castro e Bruno Lage

