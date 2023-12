Tratei-o como a outro cidadão: Marcelo nega favorecimento mas admite ter recebido e-mail do filho sobre caso das gémeas. Aviões com avaria e problemas para abastecer atrasam regresso de duas centenas de militares portugueses. Pelo menos 50 mortos em ataques israelitas a escolas em Gaza. Ruben Rua de férias no México com amigos e uma ‘amiga’ muito especial. Acusações de racismo contra Carlos III e Kate Middleton podem chegar a tribunal.

Irmão de grávida desaparecida na Murtosa vai fazer buscas subaquáticas com a cooperação das autoridades. Dirigente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar morre aos 37 anos. Presidente do Chega defendeu que 'obras públicas que mexem com grandes investimentos públicos, como é o caso do TGV', devem ser decididos pelo próximo Governo





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Marcelo em manif contra Marcelo: um elogioSerá desta que conseguiu desfazer o alegado mal-entendido?

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

Marcelo tropeçou na rua árabe (e não só) e o Governo agradeceuQue jeito dá este Marcelo a colocar-se a si mesmo no olho do furacão e a desviar as atenções do SNS que se desfaz,do faz de conta na Educação, das contradições do PM sobre a TAP, da contestação ao IUC

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Marcelo recebe PGR em Belém após buscas no GovernoA procuradora-geral da República Lucília Gago está a ser recebida em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa na sequência das detenções e buscas desta terça-feira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Marcelo decide se nomeia novo Governo ou convoca eleiçõesO Presidente da República fala ao País na próxima quinta-feira depois de ouvir partidos e Conselho de Estado. O mais certo é optar pela dissolução do Parlamento e uma nova ida às urnas.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

PS pede a Marcelo 'nomeação de um Governo com um novo primeiro-ministro'[em atualiza&231;&227;o]

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Eleições antecipadas ou Governo PS? Marcelo decide hojeO único a pedir formação de governo sem novas eleições foi mesmo o PS. À esquerda e à direita, houve consenso sobre o ato eleitoral, entre janeiro e março.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »