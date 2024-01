Tragédia de Seia poderia ter sido evitada? Associação dos Fabricantes de Janelas Eficientes acredita que sim. Recorde-se que o ministro da educação rejeitou, esta sexta-feira, qualquer relação entre a morte da aluna na Escola Secundária de Seia e as condições do estabelecimento. Uma estudante embateu, na passada quinta-feira, contra um porta de vidro, acabando por morrer a caminho do hospital, levando a escola a suspender as aulas no dia seguinte.

O estabelecimento de ensino deu o alerta pelas 13h48 e os bombeiros demoraram poucos minutos a chegar ao local. A jovem já se encontrava em paragem cardiorrespiratória e com ferimentos graves no tórax. O óbito acabou por ser declarado já no hospital de Seia. A Polícia Judiciária (PJ) encontra-se a apurar as circunstâncias do incidente e, até ao momento, ainda não se sabe se a jovem foi contra a porta de vidro por acidente ou se terá sido empurrada





Morte da jovem em Seia: PJ afasta hipótese de crime, mas aguarda relatório da autópsia

