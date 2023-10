Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias a partir de sábado

A estrutura sindical indicou que “enviou à RTP um pré-aviso de greve de 7 dias, abrangendo todos os trabalhadores da RTP,Segundo o Sinttav, no dia 3 de novembro, a secretária-geral da CGTP,, junto aos portões do Centro de Produção do Norte em Vila Nova de Gaia”.

Durante o mês de novembro, o sindicato irá “iniciar um conjunto de plenários envolvendo trabalhadores do continente e ilhas para preparar novas reivindicações”. O Sinttav recordou ainda que “se mantém em vigor, por tempo indeterminado,

a greve a todo e qualquer tipo de trabalho prestado em dia feriado bem como a todo o trabalho suplementar”.até o Conselho de Administração da RTP “se sentar à mesa”. Em declarações à Lusa, nessa altura, Nelson Silva, dirigente do Sinttav e trabalhador da RTP, referiu que a greve é deA greve está a ter a adesão que nós esperávamos, ou seja, adesões cirúrgicas em grupos”, indicou, destacando que as pessoas se “organizam como entendem”. headtopics.com

“Até aqui as greves que a RTP fazia eram diferentes, ou seja, era um dia marcado” sendo que o canal “gravava os programas e nesse dia emitia os programas” que tinham sido gravados.

