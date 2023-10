Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias a partir de sábado

O Sinttav recordou ainda que"se mantém em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho prestado em dia feriado bem como a todo o trabalho suplementar".O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav) enviou um novo pré-aviso de greve à RTP, de mais sete dias, a partir de sábado, adiantou, num comunicado divulgado esta sexta-feira.

Segundo o Sinttav, no dia 3 de novembro, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, vai marcar presença"num plenário geral de trabalhadores da RTP, junto aos portões do Centro de Produção do Norte em Vila Nova de Gaia".

Em declarações à Lusa, nessa altura, Nelson Silva, dirigente do Sinttav e trabalhador da RTP, referiu que a greve é de"impacto" e voltou a denunciar"ameaças" recebidas pelos trabalhadores.

"Até aqui as greves que a RTP fazia eram diferentes, ou seja, era um dia marcado" sendo que o canal"gravava os programas e nesse dia emitia os programas" que tinham sido gravados.

