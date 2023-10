Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias a partir deste sábado

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav) enviou um novo pré-aviso de greve à RTP, de mais sete dias, a partir deste sábado, adiantou esta sexta-feira através de um comunicado.

A estrutura sindical indicou que"enviou à RTP um pré-aviso de greve de 7 dias, abrangendo todos os trabalhadores da RTP, com início às 00:00 horas do dia 28 de outubro de 2023 até às 23:59 do dia 3 de novembro de 2023".

Segundo o Sinttav, no dia 3 de novembro, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, vai marcar presença"num plenário geral de trabalhadores da RTP, junto aos portões do Centro de Produção do Norte em Vila Nova de Gaia".Durante o mês de novembro, o sindicato irá"iniciar um conjunto de plenários envolvendo trabalhadores do continente e ilhas para preparar novas reivindicações". headtopics.com

O Sinttav recordou ainda que"se mantém em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho prestado em dia feriado bem como a todo o trabalho suplementar". Na semana passada, o Sinttav prometeu continuar a marcar paralisações até o Conselho de Administração da RTP"se sentar à mesa".

Em declarações à Lusa, nessa altura, Nelson Silva, dirigente do Sinttav e trabalhador da RTP, referiu que a greve é de"impacto" e voltou a denunciar"ameaças" recebidas pelos trabalhadores. "A greve está a ter a adesão que nós esperávamos, ou seja, adesões cirúrgicas em grupos", indicou, destacando que as pessoas se"organizam como entendem". headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

dntwit »

Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias a partir de sábadoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Guerra entre administração e trabalhadores sobe de tom na RTPRTP desmente números avançados pelo sindicato sobre ordenados superiores a cinco mil euros. Consulte Mais informação ⮕

RTP anuncia novos jurados do “Got Talent Portugal”Saiba quem são os novos jurados. Consulte Mais informação ⮕

Fundação Desporto. RTP recebe prémio 'Apoio ao Desporto'A Fundação do Desporto entendeu atribuir à televisão pública o Prémio 'Apoio ao Desporto' na Gala de Prémios Empresariais. Na mesma cerimónia, o campeão olímpico Carlos Lopes recebeu o Prémio Especial 'Fundação do Desporto' e Benfica, Porto e Sporting foram todos galardoados, em nome do ecletismo no desporto. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores da Nobre voltam à greve a 2 e 3 de novembroÉ a sétima paralisação desde janeiro. Trabalhadores reivindicam aumentos salariais e do subsídio de refeição, acusando a empresa de não responder ao caderno reivindicativo. Consulte Mais informação ⮕

Trabalhadores do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas realizam uma greve nacionalExigem a abertura de concursos para as carreiras de assistente t&233;cnico, vigilante da natureza, t&233;cnico superior, bombeiro sapador florestal e assistente operacional, entre outras reinvidica&231;&245;es. Consulte Mais informação ⮕