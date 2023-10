Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias a partir de sábado

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav) enviou um novo pré-aviso de greve à RTP, de mais sete dias, a partir de sábado, adiantou, num comunicado hoje divulgado

Segundo o Sinttav, no dia 03 de novembro, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, vai marcar presença “num plenário geral de trabalhadores da RTP, junto aos portões do Centro de Produção do Norte em Vila Nova de Gaia”.

Na semana passada, o Sinttav prometeu continuar a marcar paralisações até o Conselho de Administração da RTP “se sentar à mesa”. “A greve está a ter a adesão que nós esperávamos, ou seja, adesões cirúrgicas em grupos”, indicou, destacando que as pessoas se “organizam como entendem”. headtopics.com

“Isso é muito cómodo para um Conselho de Administração, porque assim não preciso de negociar”, destacou, acrescentando que “era gozar com os trabalhadores” e indicando que esta paralisação, nos moldes atuais, é mais imprevisível.

