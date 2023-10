Trabalhadores da RTP marcam nova greve de sete dias

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.enviou um novo pré-aviso de greve à RTP,

A estrutura sindical indicou que “enviou à RTP um pré-aviso de greve de 07 dias, abrangendo todos os trabalhadores da RTP, com início às 00:00 horas do dia 28 de outubro de 2023 até às 23:59 do dia 03 de novembro de 2023”.

Segundo o Sinttav, no dia 03 de novembro, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, vai marcar presença “num plenário geral de trabalhadores da RTP, junto aos portões do Centro de Produção do Norte em Vila Nova de Gaia”.“iniciar um conjunto de plenários envolvendo trabalhadores do continente e ilhas para preparar novas reivindicações”. headtopics.com

O Sinttav recordou ainda que “se mantém em vigor, por tempo indeterminado, a greve a todo e qualquer tipo de trabalho prestado em dia feriado bem como a todo o trabalho suplementar”. Na semana passada, o Sinttav prometeu continuar a marcar paralisações até o Conselho de Administração da RTP “se sentar à mesa”.Em declarações à Lusa, nessa altura, Nelson Silva, dirigente do Sinttav e trabalhador da RTP, referiu que a greve é de “impacto” e voltou a denunciar “ameaças” recebidas pelos trabalhadores.

“Isso é muito cómodo para um Conselho de Administração, porque assim não preciso de negociar”, destacou, acrescentando que “era gozar com os trabalhadores” e indicando que esta paralisação, nos moldes atuais, é mais imprevisível. headtopics.com

