Trabalhadores da limpeza e recolha do lixo de Oeiras em greve de 24 horas no sábado

A paralisação irá decorrer entre as 0h00 de sábado e as 0h00 de domingo, abrangendo os funcionários afetos ao serviço de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), da Divisão de Gestão de Resíduos Urbanos (DGRU) e da Divisão de Limpeza Urbana (DLU), segundo explicou à agência Lusa Hélder Sá, do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Oeiras.

"Tem a ver com uma alteração de horários que foi promovida pelo município de Oeiras. O município decidiu dividir os trabalhadores em dois grupos, trabalhando um de segunda a sexta-feira e outro de terça-feira a sábado e ao fim de quatro semanas trocam. Os trabalhadores sempre trabalharam de segunda a sexta-feira e ao sábado quando era necessário e havia um excesso de resíduos", sublinhou o sindicalista. headtopics.com

Segundo Hélder Sá, ao promover esta alteração de horários, a Câmara Municipal de Oeiras (distrito de Lisboa)"apenas pretende fugir ao pagamento de trabalho extraordinário"."Não entendemos esta alteração. Isto não é nenhum hospital, nenhum centro de saúde.

Contudo, para os próximos sábados está apenas prevista a paralisação dos trabalhadores dos mercados municipais e da recolha de lixo,"uma vez que a autarquia já chegou a acordo com os restantes" funcionários.A carregar o vídeo ... headtopics.com

