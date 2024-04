Trabalhadores da Autoeuropa rejeitam acordo laboral

Face à rejeição do pré-acordo laboral no referendo, a Comissão de Trabalhadores já anunciou que"vai exigir à empresa o regresso à mesa das negociações".Os trabalhadores da Autoeuropa rejeitaram hoje um acordo laboral válido por três anos, que garantia aumentos salariais de 6,8% em 2024, e de 2,6%, ou 0,6% acima da inflação, em 2025 e 2026, com 57,7% de votos contra. Segundo a Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, dos 4.888 trabalhadores inscritos, exerceram o direito de voto 3.

932, dos quais 1.645 (41,8%) votaram a favor do pré-acordo e 2.268 (57,7%) votaram contra, tendo-se registado 956 abstenções (19,6%), 10 votos em branco e nove nulos. Face à rejeição do pré-acordo laboral no referendo realizado na terça-feira e hoje, a CT já anunciou que"vai exigir à empresa o regresso à mesa das negociações

