Trabalhadores da Autoeuropa escolhem representantes para os próximos três anos

Além da lista A, liderada pelo atual coordenador Rogério Nogueira, e da lista B, com elementos que se apresentam como independentes, há mais duas listas concorrentes ao ato eleitoral, a lista C, apoiada pela CGTP, e a lista D, ligada ao Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automóvel (STASA).

Nas últimas eleições para a CT da Autoeuropa, a lista liderada por Rogério Nogueira foi a mais votada, tendo conseguido a eleição de quatro dos onze elementos que integram a CT. Logo a seguir ficou uma lista ligada ao STASA, que também conseguiu a eleição de quatro elementos, a que se seguiu uma outra lista independente, com dois eleitos, e a lista afeta à CGTP, que elegeu apenas um.

A negociação dos aumentos salariais para o próximo ano deverá ser uma das primeiras preocupações da futura CT, dado que o acordo laboral em vigor na Autoeuropa termina no final do ano.Autoeuropa retoma produção normal após paragem obrigatóriaTodos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

