Três trabalhadores do Aeroporto de Lisboa detidos por tráfico de drogas

Três trabalhadores de empresas sediadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foram detidos por tráfico de estupefacientes, revelou este sábado a Polícia Judiciária. As detenções ocorreram no âmbito da operação 'Limpeza Profunda VI' e incidem num 'grupo criminoso' que, através de voos regulares, se dedicava 'à introdução de grandes quantidades de produtos estupefacientes em território nacional', afirmou a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado.

Os suspeitos 'retiravam a droga diretamente do porão dos aviões, logo após a sua chegada, desviando-a da fiscalização das bagagens', avançou este sábado a PJ. 'Procedeu-se ainda à apreensão de elevada quantidade de dinheiro em notas, quatro viaturas automóveis de alta cilindrada, telemóveis e diversa documentação com relevância para a prova dos factos em investigação', concluiu a fonte policial citada pelos órgãos de comunicação. Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a todos a medida de coação de prisão preventiva

