Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaLágrimas e emoção no último adeus aos bombeiros que perderam a vida no combate às chamas em Tábua

Matou duas mulheres brutalmente e esteve em fuga por quase cinco décadas.

Madeira Corrupção Operação Ab Initio Secretários Regionais Polícia Judiciária

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Três Secretários Regionais da Madeira Sob Suspeita na Operação 'Ab Initio'Operação policial na Madeira leva à detenção de três secretários regionais, acusados de corrupção e tráfico de influência. As investigações se concentram na gestão pública regional.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Três secretários regionais do governo da Madeira sob suspeita na Operação 'Ab Initio'Pedro Ramos, Rogério Gouveia e Pedro Fino são suspeitos de terem realizado adjudicações ilegais para financiar campanha do PSD/Madeira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Secretário-geral do PSD/Madeira constituído arguido em operação 'Ab initio'José Prada, secretário-geral do PSD/Madeira, foi constituído arguido na Operação Judicial 'Ab initio', que envolve oito detidos. Prada colocou-se à disposição das autoridades para esclarecer as questões.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Secretário-geral do PSD Madeira constituído arguido na operação 'AB INITIO'José Prada colocou-se à disposição das autoridades para esclarecer todas as questões.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Ficam em liberdade os oito detidos na Madeira no âmbito da operação 'AB INITIO'Em causa estão suspeitas de criminalidade económica e financeira.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Operação “Ab Initio” na Madeira: oito arguidos ficam em liberdadeO Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para um dos arguidos e caução de 25 mil euros para outros dois, incluindo o autarca da Calheta. Medidas de coação que a juíza não aplicou.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »