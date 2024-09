Três Secretários Regionais da Madeira Sob Suspeita na Operação 'Ab Initio'

Três secretários regionais do governo da Madeira estão sob suspeita na Operação 'Ab Initio'. As investigações visam a alegada existência de corrupção e tráfico de influência no âmbito da gestão pública regional.

