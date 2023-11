Três sóis aparecem no céu de Parnaíba, no Brasil

Três fontes de luz evidenciaram-se no céu da cidade brasileira de Parnaíba devido a um efeito ótico e meteorológico, também conhecido como “falso sol”. Os habitantes de Piauí, um estado no nordeste do Brasil, puderam visualizar na manhã desta terça-feira com um fenómeno solar considerado muito raro: o parélio, a impressão do céu ter 'três sóis'. Três fontes de luz, semelhantes a três sóis, evidenciaram-se no céu devido ao efeito ótico e meteorológico, também conhecido como 'falso sol'.

Com a temperatura mínima na cidade a rondar os 25°C e com o céu limpo foi possível observar um espetáculo celestial. De acordo com o climatologista Werton Costa, este fenómeno é formado da mesma forma que o halo solar, que é visto com alguma frequência, só que acontece normalmente junto à linha do horizonte, no período da manhã ou no fim da tarde. 'O parélio é semelhante ao halo solar, forma-se quando a luz do sol é fracionada por nuvens altas, de cristais de gelo, como um arco-íris', explicou o especialist





SICNoticias » / 🏆 2. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Três `startups` portuguesas nos primeros três lugares em competição em MacauAs `startups` portuguesas Glooma, Bedev e Fykia Biotech arrecadaram hoje o primeiro, segundo e terceiro lugares, respetivamente, na competição '929 Challenge', em Macau.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Três 'startups' portuguesas nos primeros três lugares em competição em MacauForam oito os projetos de empresas finalistas na competição '929 Challenge'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Três startups portuguesas nos primerios três lugares em competição em MacauSoluções com aplicação na saúde valeram distinções numa iniciativa organizada por várias instituições académicas e ligadas à cooperação entre países

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Colisão entre três carros causa três feridos na MurtosaBombeiros de Estarreja foram acionados para o local.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

As Três das Manhã são Marcelo Rebelo de Sousa - Três Tontas TrilhasSerá que existe alguma banda sonora que consiga melhorar as polémicas palavras que Marcelo Rebelo de Sousa trocou com o Chefe da Missão Diplomática da Palestina na passada sexta-feira? Foi o que As Três da Manhã decidiram experimentar.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Noémia Costa sobre período no Brasil: “Nas primeiras três semanas, queria vir-me embora”Noémia Costa sublinhou que não foi “criada no medo” e, por isso, foi difícil a adaptação.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »