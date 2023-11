Três pessoas detidas após esfaqueamento e agressão a policial em Lisboa

O desentendimento entre um cidadão e um grupo de duas mulheres e outro homem resultou no esfaqueamento de uma pessoa. Ao intervir, um dos agentes da polícia acabou também agredido. Duas mulheres e um homem, entre os 19 e 26 anos, foram detidos pela PSP na estação de Sete Rios, em Lisboa, suspeitos de crimes contra a integridade física de outro homem e um polícia.

, tendo ainda sido agredido um agente da polícia e uma testemunha, informou em comunicado o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP. A agressão ocorreu na sequência de um desentendimento entre um cidadão e um grupo de duas mulheres e outro homem, que com recurso a uma arma branca,"transportada para o hospital e submetida a cirurgia". Segundo o Cometlis,"uma testemunha que tentava opor-se à agressão, acabou por ser também agredida por uma das mulheres do grupo, com recurso a um telemóvel, atingindo-lhe a cabeça e fazendo-a sangrar

