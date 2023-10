Três detidos na Feira por burla e roubo a idosos ficam em prisão preventiva

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosINEM assiste vocalista dos Sisters of Mercy em LisboaTrês dos seis detidos na segunda-feira, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, por suspeita de burla e roubo a idosos, vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a GNR.

Os restantes três suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e proibição de se deslocarem aos locais onde alegadamente aconteceram os factos, assim como a casas de crédito e penhora.

A Guarda assegura ter desmantelado uma rede criminosa dedicada à burla e roubo a idosos que operava a partir da cidade da Marinha Grande, no distrito de Leiria, e que atuava em todo o território nacional, com maior incidência no interior Norte. headtopics.com

No decorrer da ação, os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca domiciliária e três a veículos, que resultaram na apreensão de dezenas de peças em ouro que totalizam um valor superior a 61 mil euros.

Ivo Lucas chegou ao tribunal em silêncio. Tony Carreira e Fernanda Antunes abandonaram a sala de audiências durante descrição pormenorizada sobre corpo da filha.Taxista detido pela décima vez por enganar turistas em LisboaTudo o que foi dito na primeira sessão de julgamento da morte de Sara Carreira headtopics.com

GNR desmantelou rede de burla e roubo a idosos em Santa Maria da FeiraTrês homens e três mulheres, com idades entre os 33 e 46 anos, foram detidos. Consulte Mais informação ⮕

GNR desmantelou rede de burla e roubo a idosos em Santa Maria da FeiraOs suspeitos são três homens e três mulheres com idades entre os 33 e os 46 anos. Consulte Mais informação ⮕

GNR desmantelou rede de burla e roubo a idosos em Santa Maria da FeiraTr&234;s homens e tr&234;s mulheres, com idades entre os 33 e 46 anos, foram detidos. Consulte Mais informação ⮕

Dois militares da GNR agredidos durante detenção na FeiraSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

O desenho contemporâneo volta à feira na Drawing Room LisboaA sexta edição do evento decorre até domingo, na Sociedade Nacional das Belas Artes, com a participação de 23 galerias portuguesas e estrangeiras. Consulte Mais informação ⮕

Grávida ferida após ser atropelada por camião na FeiraVítima foi transportada para o hospital local. Consulte Mais informação ⮕