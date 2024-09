Três Carros Incendidos Obrigaram à Evacuação de Prédio na Zona de Santa Engrácia

Três carros incendiados esta noite obrigaram à evacuação de prédio na zona de Santa EngráciaPortugal"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndioEx-companheiro mata mulher a tiro na via pública após discussão na Ramada em Odivelas

Enfermeira desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaMotorista de 40 anos, saiu do veículo que dirigia para reparar um pneu furado. "As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndioAutoridades percorreram as imediações e encontraram um dos suspeitos.Traficante atacado a tiro em Valongo acaba preso e fica com droga apreendidaCriança de 10 anos ferida com gravidade ao ficar presa em escadas rolantes de shopping em MatosinhosHomem invade casa e tenta violar criança em Armação de Pêra.

Festival ODE acontece este sábado e promete muita música, arte, desportos radicais e muito maisA marca preferida do Rei de Espanha cria o primeiro mocassim aprovado por podologistas

