O hotel/restaurante Mama Shelter vai estar decorado com abóboras esculpidas, candelabros e fantasmas. De 29 de outubro a 1 de novembro haverá dois brunches temáticos. É esperado que todos os participantes vão vestidos a rigor. Haverão várias atividades para as crianças como um Led Dancefloor no pátio, cartoons, DJ set e uma cabine de photobooth, entre outras surpresas.

Em termos de menu, haverá ainda pratos especiais como sopa de tomate servida numa abóbora, Linguini nero com vieiras, Lasanha de tomate e mini cachorros quentes. Nas sobremesas estão incluídas um Cemitério de Oreo, Múmias de éclair e Pequenos doces monstruosos. O valor dos burnches varia entre 45 e 25 euros.Inspirado na Família Addams, o InterContinental Lisbon vai organizar um brunch com doces temáticos e máscaras no dia 29 de outubro.

Estarão também disponíveis os habituais do menu como variedade de ovos à carta, uma tosta de abacate com cogumelos, cebola crispy e tomate cherry e uma estação de iogurtes com várias guarnições a gosto. headtopics.com

Os clientes são ainda convidados a vestirem os seus melhores disfarçes de Halloween para um concurso. O vencedor irá receber um voucher para um novo brunch temático para duas pessoas.com a Wednesday Addams, pinturas faciais que brilham no escuro e um jogo especial da Família Addams.Buffet assustador no Viseversa

O restaurante Viseversa em Belém também convida para celebrar o dia das Bruxas com um brunch temático no dia 29 de outubro domingo. A refeição será em formato buffet com algumas live-stations, que incluem cocktails, a seleção de charcutaria e queijos, saladas simples e compostas, pastelaria variada e salmão fumado, os salgados e os ovos mexidos, cogumelos e quiches, crepes e frutas. headtopics.com

