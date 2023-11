Tráfico de influências e atropelamento da atividade económica pela procura de favores, isso existe há anos e em casos comprovados. Promoção do populismo na justiça, não há nisso nada de novo. O que agora espanta é como as encenações se tornaram uma pantomina que só corre atrás de si própria, sem um pingo de vergonha De repente, o país parece uma pantomina. Nada de novo, dir-se-á.

Promiscuidade no trânsito entre governantes e empresas nos setores que antes dirigiram, isso é a história da vida nacional, veja-se a saúde. Empresários e projetos com via verde junto dos gabinetes tem sido a forma de agir que é considerada mais conveniente. Exibição do poder dos intermediários, facilitadores e escritórios da especialidade para tornarem mais expeditas as privatizações e concessões, isso é o mercado no seu esplendor, e não haverá depois ninguém que se lembre de ter começado os desastres da venda dos CTT, da PT, da EDP ou da GALP, ou a entrega da TAP a Neeleman. As grandes vitórias do mercado serão sempre tão resplandecentes como anónima

:

VİSAO_PT: Operação Influencer: Autarca saiu sem crimes, juiz afastou corrupção, mas admite tráfico de influênciasUm autarca entrou num processo detido e suspeito de corrupção e prevaricação, mas saiu sem nenhum crime imputado. O juiz afastou a acusação de corrupção, mas admitiu tráfico de influências. João Galamba e Duarte Cordeiro também são citados no despacho do juiz pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Presidente da APA antecipa comissão de serviçoO presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) antecipou a sua comissão de serviço até ao final do ano, antes mesmo das suspeitas de tráfico de influências que fizeram cair o Governo na semana passada.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Medidas de coação decretadas no caso dos negócios de lítio, hidrogênio e Centro de Dados de SinesO Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou medidas de coação aos cinco arguidos detidos no processo relacionado com os negócios de lítio, hidrogênio e Centro de Dados de Sines. O juiz descartou o crime de corrupção e os arguidos foram indiciados por tráfico de influência.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

OJECONOMİCO: Juiz deixa cair suspeitas de corrupção no caso InfluencerO magistrado Nuno Dias Costa deixou cair suspeitas de corrupção e de prevaricação na investigação do caso Influencer, mas manteve as suspeitas de tráfico de influência e de oferta indevida de vantagem. Todos os arguidos saíram em liberdade. Autarca de Sines sem suspeitas pendentes.

Fonte: ojeconomico | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Operação Influencer: Autarca saiu sem crimes, juiz afastou corrupção, mas admite tráfico de influênciasUm autarca entrou num processo detido e suspeito de corrupção e prevaricação, mas saiu sem nenhum crime imputado. O juiz afastou a acusação de corrupção, mas admitiu tráfico de influências. João Galamba e Duarte Cordeiro também são citados no despacho do juiz pelo crime de recebimento indevido de vantagem.

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Presidente da APA antecipa comissão de serviçoO presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) antecipou a sua comissão de serviço até ao final do ano, antes mesmo das suspeitas de tráfico de influências que fizeram cair o Governo na semana passada.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »