Toyota vai avançar com este concorrente do Porsche Cayman

é precisamente para concorrer contra estes desportivos germânicos que a Toyota aponta armas com o seu novo desportivo FT-Se Concept

. E é bom não se pôr em causa os pergaminhos do construtor japonês no reino dos desportivos, uma vez que a concepção do FT-Se está a cargo do departamento de competição nipónico, precisamente o mesmo que tem acumulado títulos nos Campeonatos do Mundo de Ralis (WRC) e de Resistência (WEC).

O FT-Se, que esperamos não mantenha esta denominação na versão definitiva, é um desportivo relativamente curto, cujo habitáculo parece estar em posição central, dando mais liberdade aos técnicos sobre o posicionamento dos motores, ou propor tracção AWD em alternativa à transmissão traseira. headtopics.com

Na gama da marca, este novo desportivo ficará abaixo do Supra, o que coloca em parte no posto anteriormente ocupado pelo saudoso MR-2.Partilhando algum do “seu material” com o Lexus LF-ZC, o Toyota FT-Se deverá surgir depois de 2026. De acordo com Hideaki Lida, o responsável pelo projecto na Gazoo Racing, o departamento de competição do grupo japonês, “o Lexus será lançado em 2026”, com este coupé da Toyota “a surgir depois”.

O FT-Se deverá surgir entre ambos e é bem possível que seja o eleito para introduzir no mercado uma caixa manual para veículos eléctricos , opção técnica que já levou concorrentes a afirmar que é algo que não faz qualquer sentido. Mas quando se trata da marca que mais vende no mundo, é sempre aconselhável esperar para ver que carta a Toyota tem na manga.Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos. headtopics.com

Benfica refém de Roger Schmidt por 27 milhões de eurosTreinador alemão está vinculado aos encarnados até junho de 2026, depois de ter renovado logo na primeira época na Luz. Consulte Mais informação ⮕

Toyota surpreende em Tóquio com novidades (altamente) radicaisA jogar em casa, a Toyota não deixou os seus créditos por mãos alheias. No Salão de Tóquio, revelou um buggy para andar na lua, uma pick-up eléctrica e o concept que antecipa o Land Cruiser a bateria. Consulte Mais informação ⮕

Ferro Rodrigues aconselha Santos Silva a cortar com imagem de candidato presidencialEx-presidente do parlamento admite a possibilidade de António Costa permanecer na liderança dos socialistas após 2026. Consulte Mais informação ⮕

Medina defende que fundo pós-PRR permite redução da dívida públicaO ministro das Finanças, Fernando Medina, defendeu hoje que o fundo de investimentos estruturantes pós-2026 ao ser constituído por dívida pública portuguesa permite a sua redução, diminuindo o endividamento do país face ao exterior. Consulte Mais informação ⮕

O problema é urgente quando só as urgências contam'É assustador' chegarmos à historia da mulher que não conseguiu tirar o bebé morto da barriga. O aumento do IMI e a decisão sobre o travão das rendas: 'contribuintes vão acordar num pesadelo em 2026'. Consulte Mais informação ⮕

Governo investe 105 milhões de euros do PRR em competências digitais no ensino superiorNovo programa dedica ainda 20 milhões de euros ao reforço das competências digitais, chegando, até 2026, a quase 12 mil pessoas com formação base noutras áreas que não estejam relacionadas com ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Consulte Mais informação ⮕