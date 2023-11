Toyota aposta na Europa para lançar segunda geração do CH-R

O que fazer em equipa que ganha? Diz a sabedoria popular que o melhor é não mexer. Mas e quando é mesmo necessário fazer uma actualização? Então, nesse caso, pensou a Toyota, o melhor é criar uma segunda geração de continuidade, explorando o que há para melhorar, mas sem beliscar os atributos que fizeram com que o CH-R,do segmento C lançado em 2016, revolucionasse a imagem conservadora da marca nipónica (e vendesse que nem pãezinhos quentes).

Toshio Kanei, engenheiro-chefe do projecto do CH-R, admite “a dificuldade de criar uma segunda geração de um carro que foi bem acolhido”. E, por este ter sido um “carro feito na Europa para a Europa”, Kanei não esteve pelos ajustes e mudou-se há três anos para o centro nevrálgico da Toyota em solo europeu. Com um extra: é que, desta vez, a marca nipónica aposta todas as suas fichas no Velho Continente, já que este será o único mercado em que o CH-R se irá comercializa

: