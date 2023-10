Tottenham foge na liderança em Inglaterra no arranque da 10.ª jornada

No arranque da ronda, num duelo entre formações de Londres, o Tottenham foi ao terreno do Crystal Palace somar a oitava vitória na Premier League, quarta seguida, e ficou à condição com cinco pontos de vantagem no topo sobre Arsenal e Manchester City, o atual campeão.

No sábado, o Arsenal recebe o Sheffield United, último classificado, enquanto, no domingo, no encontro que fecha a jornada, o Manchester City defronta o United no dérbi da cidade. Em Selhurst Park, após uma primeira parte sem golos, um autogolo de Joel Ward, aos 53 minutos, deu vantagem ao Tottenham no dérbi londrino, seguido de novo tento, aos 66, desta vez marcado pelo sul-coreano Son.

O Crystal Palace ainda reduziu nos descontos, aos 90+4 minutos, pelo ganês Jordan Ayew, mas não conseguiu fugir ao terceiro jogo seguido sem vencer, e segunda derrota consecutiva, que deixa a equipa do veteraníssimo técnico Roy Hodgson (76 anos), para já, no 11.º lugar da competição. headtopics.com

Tottenham foge na liderança em Inglaterra no arranque da décima jornadaEquipa orientada por Ante Postecoglou vence dérbi londrino em Selhurst Park. Consulte Mais informação ⮕

Liga Europa. Sporting procura regressar às vitórias europeias na visita ao RakowEsta quinta-feira, o Sporting defronta o Rakow, na Polónia na terceira jornada da liga Europa. Consulte Mais informação ⮕

Sporting apura-se para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsalO Sporting apurou-se quinta-feira para a Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os cazaques do Ayat por 6-1, em jogo da segunda jornada do Grupo 1 da Ronda Principal A da competição. Consulte Mais informação ⮕

'É um jogo muito importante': Sporting quer voltar aos pontos na Liga EuropaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Sporting cedeu empate na Liga Europa“Leões” ficaram-se pelo empate (1-1) na Polónia frente ao Rakow, depois de um jogo quase todo em inferioridade númerica por expulsão de Gyökeres e em vantagem no marcador com golo de Coates. Consulte Mais informação ⮕

Sporting em inferioridade numérica empata 1-1 com Raków na Liga EuropaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕